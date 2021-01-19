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مدير «تعليم المنوفية» يرأس اجتماعًا للوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل

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هند إبراهيم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأّس أحمد سويد، مدير التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، ظهر الثلاثاء، اجتماعًا للوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل بحضور هاني عنتر، وكيل المديرية، وأحمد الشناوي، مدير عام التعليم الفني بالمديرية، وعزمي عبدالرازق، مسؤول وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل بالمديرية.

وصرح أحمد سويد، مدير المديرية، بأن الاجتماع تناول عرضًا للمستجدات الخاصة بالوحدة ومناقشة استحداث وحدات جديدة تناسب سوق العمل وتلبي احتياجاته من العمالة ومناقشة سبل الانتقال بالمدارس إلى وحدات التدريب بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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