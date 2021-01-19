شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المنوفية»: بدء فعاليات تقييم مشروعات المسابقة الدولية ISEF والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، وهاني عنتر، وكيل المديرية، الثلاثاء، بدء فعاليات تقييم مشروعات المسابقة الدولية ISEF (معرض العلوم والهندسة)، بقاعة مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية والتي جرت فعالياتها بنظام أون لاين نظرا لدواعي فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير تعليم المنوفية في بيان، إنه سيجري تقييم المشروعات التي تقدم بها الطلبة بعدد ٤٤ مشروعا من مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بسرس الليان و11 مشروعًا من إدارة شبين الكوم التعليمية على أن تستكمل عملية التقييم غدًا وبعد غد، وذلك تحت إشراف مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية.