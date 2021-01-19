شكرا لقرائتكم خبر عن «المدن الذكية وتكنولوجيا الإعلام».. جلسة نقاشية لإعلاميي جنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور إيهاب الوجيه، مستشار وزير الدولة للإعلام، الثلاثاء، مع وفد الإعلاميين الأفارقة من دولة جنوب السودان، في جلسة نقاشية عن المدن الذكية وتكنولوجيا الإعلام.

وأوضح د.إيهاب ضرورة تنقيح المعلومات الواردة إلينا والتأكد من صحتها في ضوء هذا الكم الهائل من تدفق المعلومات؛ نظرًا لأن كل شخص يحتاج إلى معلومات محددة غير الآخر.

كما تناول مستشار وزير الدولة للإعلام الاتجاه الحديث للمدن الذكية، وعرضَ بعض أشكال التكنولوجيا المستخدمة في المنازل، سواء في المطابخ أو الحمامات أو غرف المعيشة، وكذلك في وسائل المواصلات والشوارع، وكيفية الاستفادة من هذه التكنولوجيا في الوصول إلى المعلومات التي تهم كل فرد فقط.

واستعرض الدكتور إيهاب التكنولوجيا الخاصة بالواقع الافتراضى وتمَكُّن الدول المتقدمة من إيصال المعلومات مرئيةً بشكل مشوق وماتع ليتلقاها الجمهور بسعادة.