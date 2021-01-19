شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية لمتحف الكتاب الصربى احتفاء بتقديم كتابين موقعين لنجيب محفوظ و"سلماوي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك سفير مصر في صربيا "عمرو الجويلي" في احتفالية لمتحف الكتاب والأدب والثقافة "أدليجات" في بلجراد، بالتعاون مع جمعية الصداقة المصرية الصربية، حيث قدم كتابين موقعين مهديين من الكاتب الكبير محمد سلماوي، الأول للأديب المصري الكبير نجيب محفوظ بعنوان "أصداء السيرة الذاتية “ والثاني لروايته "أجنحة الفراشة".

وتحدث فى الاحتفالية ممثلون عن كبرى الدوائر الثقافية الصربية على رأسها " دوبرافكا فيليبوفسكي" رئيسة جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الصربية و"برانكيتسا يانكوفيتش"، رئيسة مفوضية المرأة والمساواة و"فوك ميرشيتش"، نائب رئيس لجنة الثقافة بالبرلمان و السفيرة أنيتا جيرمانوفيتش رئيسة جمعية الصداقة المصرية الصربية والمضيف "فيكتور لازيتش" رئيس جمعية متحف الكتاب "أدليجات".

واستفاضت كلمات المتحدثين في الإشادة بإسهام الكُتاب المصريين في الأدب العربي ذاكرين أن حضارة مصر أثرت في تاريخ العالم بأجمعه، وأن نجيب محفوظ أثرى الأدب العالمى كونه الوحيد الحائز على جائزة نوبل للآداب في الوطن العربي بأكمله.

وعبر رئيس المتحف عن تقديره للفتة المقدمة من الكاتب الكبير محمد سلماوي داعياً لانضمامه كعضو فخري لمجلس المتحف الذى زاره، بناءً على تنظيم من سفارة مصر في بلجراد، خلال مشاركته كعضو في وفد مصر المشارك كضيف شرف لمعرض بلجراد للكتاب في 2019.

من جانبه، قدم السفير عمرو الجويلى نسختين بالعربية والصربية من الكتاب الذى حرره بعنوان "صربيا بعيون مصرية" سارداً للعلاقات الدبلوماسية والثقافية بين البلدين بعد تفكك يوغوسلافيا، منوهاً بالطفرة التي شهدها التعاون بين مصر وصربيا خلال السنوات الثلاث الماضية في الأنشطة الثقافية خاصة المتعلقة بالكتب، حيث شاركت مصر لأول مرة في معرض بلجراد الدولي للكتاب عام 2018 ، ثم كضيف شرف عام 2019 ، بينما شاركت صربياأيضًا للمرة الأولى في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأكبر في العالم من حيث عدد الزوار.

ودعا الجويلي دور النشر الصربية لإعادة إصدار الكتب المصرية المترجمة التي نفدت طبعاتها، مشيرًا إلى أن الهيئة المصرية العامة للكتاب والمركز القومى للترجمة سبق لهما المساهمة في تعزيز التعاون في النشر والترجمة بين البلدين، داعيا الجماهير الصربية لاكتشاف الإسهام الغني للروائيات المصريات التي قدم عدد منهن إسهامهن الأدبى في سلسلة ندوات خاصة في بلجراد تعزيزاً للروابط بين القيادات النسائية في كلا المجتمعين.

وحظيت الاحتفالية بتغطية ملحوظة في الإعلام الصربى محتفياً بالأدب المصرى العربى.