شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: قرابة 10 آلاف كلمة إنجليزية مشتقة من اللغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: تحتوي اللغة الإنجليزية على العديد من الكلمات المستمدة من اللغة العربية، وتشير التقديرات إلى وجود قرابة 10 آلاف كلمة إنجليزية مشتقة من اللغة العربية.

وأوضح وزير التربية والتعليم عبر صفحته الشخصية: أنه من أبرز تلك الكلمات: كلمة Cotton المشتقة من كلمة "قطن"، كلمة Algebra المشتقة من كلمة "الجبر"، كلمة Guess مشتقة من فعل "جس" في اللغة العربية، كلمة Story مشتقة من كلمة "أسطورة" في اللغة العربية، كلمة Cup مشتقة من كلمة "كوب" في اللغة العربية، كلمة Sultan مشتقة من كلمة "سلطان" في اللغة العربية، كلمة Waist مشتقة من كلمة "وسط" في اللغة العربية، كلمة Safari مشتقة من كلمة "سفر" في اللغة العربية، كلمة Mummy مشتقة من كلمة "مومياء" في اللغة العربية.

ووجه وزير التربية والتعليم رسالة للطلاب ومتابعى بنك المعرفة المصرى، قائلا: اعرف المزيد وسجل الآن مجاناً على موقع بنك المعرفة المصري

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