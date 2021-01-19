شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة توزع جوائز لتعريف منتخبات مونديال اليد على الحضارة المصرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت وزارة السياحة والآثار، هدايا وجوائز للمنتخبات الـ27 المشاركة فى بطولة العالم لكرة اليد للرجال، للتعريف والترويج للحضارة المصرية وتاريخها.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة السياحة والآثار، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورا خلال تسلم عدد من المنتخبات المشاركة فى بطولة العالم لكرة اليد للرجال.

يأتى هذا فيما، كان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قد أكد أن الأحداث الفنية والرياضية تعد خير دعاية للترويج وتنشيط السياحة المصرية ولهم دور هام و محوري.

على جانب اخر، يتسعد منتخب مصر لكرة اليد، اليوم، لمواجهة الاتحاد الروسى فى أول مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد ، وفقا لجدول أعمال الفريق، يتم تناول الإفطار ثم محاضرة فيديو فى الثانية عشر ظهرا و غداء فى الواحدة و النصف ظهرا قبل التحرك الى خوض مران مسائى فى السابعة و النصف مساءا .

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى حسم تأهلة مبكرا للدور الرئيسى بالفوز على تشيلى فى أول مواجهة بالبطولة ضمن المجموعة السابعة بنتيجة 35 / 29 ، قبل أن يهزم مقدونيا بنتجة 38 / 19 فى ثان مواجهاته ،حيث تشهد مجموعة مصر فى الدور الرئيسى صعود السويد 4 نقاط و الإتحادالروسى بـ 3 نقاط و مصر نقطتان و سلوفينيا مثلها و بيلاروسيا بنقطة و مقدونيا دون نقاط ، وفقا لنقاط المواجهات المباشرة بين المنتخبات الصاعدة فقط من المجموعتين السابعة و الثامنة .