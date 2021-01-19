التضامن: صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة دون أى معوقات

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى انتظام صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل وكرامة" عن شهر يناير الجارى، دون أى معوقات، حيث تقوم غرفة العمليات المركزية بمتابعة عمليات الصرف فى مختلف المناطق، وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وتصرف وزارة التضامن الاجتماعى مساعدات نقدية للمستفيدين من برنامج كرامة لما يقرب من مليون و239 ألف مستفيد بتكلفة تصل إلى 556 مليونا و943 ألف جنيه، كما يتم الصرف لمستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم حوالى 2 مليون مستفيد بتكلفة تصل إلى مليار و16 مليون جنيه.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزاما بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ووقعت وزارتى التضامن الاجتماعى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتقديم خدمات اتصالات متكاملة لمستفيدى برامج الحماية الاجتماعية "برنامج تكافل وكرامة" وتهدف الاتفاقية إلى توفير 3.5 مليون شريحة محمول لمستحقى تكافل وكرامة، بالإضافة إلى تقديم خدماتها للمكالمات الصوتية ونقل البيانات بتكلفة رمزية مما يسهل على المواطن التواصل مع الوزارة بكافة مكاتبها، كما سيكون متاحاً للوزارة تتبع حالة المستفيدين من برامجها حال تغير بيانات الأسرة أو استطلاع رأيهم عن الخدمات المقدمة بالإضافة إلى طرح خدمات أخرى تتكامل مع الخدمات المقدمة إليهم.

‎على جانب آخر، تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف معاشات يناير لمن تخلفو عن الصرف فى المواعيد المحددة من أصحاب المعاشات، بجانب الاستمرار لصرف معاشات يناير الجارى مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية.