شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض تبحث مع رئيس التأمين الصحى سرعة صرف حافز الإثابة الخاص بمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض، عضو مجلس الشيوخ، مع الدكتور محمد ضاحى رئيس هيئة التأمين الصحى، وذلك لبحث سرعة صرف حافز الإثابة الخاص بمواجهة كرونا لمن لم يتم صرفه، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ إجراءات فورية لسرعة الصرف، حيث تم إرسال الاستمارات الخاصة بهيئة تمريض التأمين الصحي بعد تجهيزها من خلال رئيسات التمريض وإرسالها للهيئة لاعتمادها للصرف.

وأوضحت نقيب التمريض، أن الاجتماع ناقش ضرورة سرعة صرف الرواتب المتأخرة للزائرات الصحيات بمحافظة بور سعيد عن الأشهر المتأخرة حتى تاريخ إخلاء طرفهم، مشيرة إلى أن رئيس هيئة التأمين الصحى أفاد أنه سوف يتم صرف الرواتب وتم إصدار تعليماته لأعداد الاستمارات فورا، لافته إلى أنها ناقشت سرعة صرف حافز المهن الطبية أسوة بتمريض وزارة الصحة وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وأشارت إلى أنه سيتم صرفه بأثر رجعي فور الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالصرف.