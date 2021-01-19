شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: "المركزى لتحليل متبقيات المبيدات" ينفذ دورة تدريبية للمتخصصين من الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، فعاليات الدورة التدريبية، التي تنفذها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، واشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بعنوان: "التدريب الفني على اختبارات سلامة الغذاء"، لعدد من المتدربين من جمهورية الكاميرون.

واشارت مدير المعمل الى ان ذلك يأتي في ظل سعي المعمل، لتقديم خدماته المختلفة للدول الأفريقية الشقيقة وبالتعاون مع كبرى الهيئات الدولية.

واوضحت ان البرنامج التدريبي يشمل طرق التحليل في الأقسام المختلفة وباستخدام أحدث الأجهزة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية المصرية لتقديم كافة الإمكانيات في كافة المجالات لدعم ومساعدة الدول الأفريقية الشقيقة.

ومن المقرر ان يستمر البرنامج التدريبي على مدار شهر كامل، بهدف نقل الخبرات المصرية للمتخصصين ممثلي جمهورية الكاميرون في مجال اختبارات سلامة الغذاء.