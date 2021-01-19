شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن توفير جامعة حلوان 10 منح دراسات عليا مجانية للأئمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الأوقاف، أن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أعرب عن استعداد الجامعة لتوفير 10 منح دراسات عليا مجانية للأئمة، وجار الإعداد لتوقيع البروتوكول.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك جاء خلال التواصل الذى تم بين الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان بشأن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف والجامعة لعقد دورات تدريبية متخصصة للأئمة فى اللغة العربية، وعلم النفس وعلم الاجتماع ، ومهارات التواصل الإعلامي، وتوفير منح للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه مناصفة بالشراكة بين الأوقاف والجامعة بحيث تخفض جامعة حلوان مصروفات الدراسات لمن يجتاز اختبارات القبول التى تعقدها الأوقاف بالشراكة مع الجامعة بنسبة 50% ، وتتحمل وزارة الأوقاف 50%.

وفى نفس السياق أكدت وزارة الأوقاف أنه فيما يتعلق بالمنح الدراسية المجانية التى توقعها وزارة الأوقاف مع الجامعات المصرية لتوفير عدد من المنح الدراسية المجانية مشاركة بين الوزارة والجامعات، فإنه لا مانع من أن يلتحق من سبق له الحصول على الدكتوراه بهذه المنح الجديدة بشرط أن يسجل فى تخصص آخر غير الذى حصل فيه على الدكتوراه، وكذلك الأمر بالنسبة للماجيستير تشجيعًا للأئمة والعاملين بالأوقاف على مزيد من البحث العلمى ، ويمكن بشرط ألا يكون مسجلا فى أى جامعة أخرى فى الوقت نفسه.