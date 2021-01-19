شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. خريطة الأمطار وحالة الطقس من الثلاثاء وحتى الاثنين.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث كشفت عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021 إلى الإثنين 25 يناير 2021.



حالة الطقس وسقوط الأمطار خلال أسبوع

يوم الثلاثاء 19 يناير 2021 :

أمطار خفيفة لمتوسطة على القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية على فترات متقطعة

أمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد

اضطراب الملاحة البحرية على البحر المستوط وارتفاع الأمواج يتراوح بين 3.5 إلى 4.5 متر

ارتفاع الأمواج على البحر الأحمر يتراوح بين 1.5 إلى 2.5 متر

يوم الأربعاء 20 يناير 2021

أمطار خفيفة لمتوسطة على القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية على فترات متقطعة

أمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح على فترات متقطعة

أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد الفيوم وبنى سويف على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد

اضطراب الملاحة البحرية على البحر المستوط وارتفاع الأمواج يتراوح بين 3.5 إلى 4.5 متر

ارتفاع الأمواج على البحر الأحمر يتراوح بين 2.5 إلى 3 متر

يوم الخميس 21 يناير 2021

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد

يوم الجمعة 22 يناير 2021:

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد

يوم السبت 23 يناير 2021 :

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد

يوم الأحد 24 يناير 2021:

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد

يوم الإثنين 25 يناير 2021:

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد