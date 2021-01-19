شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان أحمد الحكيم نائب رئيس قضايا الدولة إلى مثواه الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شُيعت جنازة المستشار أحمد مصطفى الحكيم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، الذى وافته المنية، اليوم إلى مثواه الأخيرة، بدفنه بمقابر العائلة.

واقيمت صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة عقب صلاة ظهر اليوم، وكان في مقدمة الحضور شقيق زوجة ابن الفقيد المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف، وحرمه منى السيسي ولفيف من القضاة من أعضاء نيابة النقض وقضاة مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية لاداء الصلاة واستقبال العزاء بمقابر الأسرة.

المستشار الراحل أحمد مصطفى الحكيم هو زوج المستشارة إلهام شوكت نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ووالد المستشار محمد الحكيم زوج المستشارة يمنى عبد الحكم رئيس النيابة الإدارية، ووالد المستشارة حنان الحكيم رئيس النيابة الادارية زوجة المستشار محمد فؤاد الحريري نائب رئيس مجلس الدولة.



عزاء المستشار أحمد مصطفى عبد الحكم عزاء المستشار أحمد مصطفى عبد الحكم



المستشار سامح عبد الحكم يقدم العزاء المستشار سامح عبد الحكم يقدم العزاء