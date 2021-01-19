شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تحرر 80 محضر مخالفة ارتداء كمامة وترفع الإشغالات بالأحياء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت محافظة الجيزة أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميدانى للعمل على حل مشاكل المواطنين للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم، شهدت أحياء الجيزة حملات مكثفة لرفع الإشغالات وحل مشاكل المواطنين، شملت الآتى.

فى حى العجوزة تم تكثيف الحملات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين وقد أسفرت الحملة عن تحرير 50 محضر وغرامات فورية بمنطقتي أرض اللواء والعجوزة ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي حي الهرم رصف وتطوير شارع الشمس حيث تم استغلاله كمحور مروري لاستيعاب حجم الحركة المرورية القادمة من الطريق الصحراوي وطريق الفيوم ومتجهاً لشارع الملك فيصل إلي أنه تم تدعيم الشارع بخدمات مرورية لتيسير الحركة المرورية به وذلك لما يشهده من كثافات مرورية خاصة بعد أن تم غلق جزئي لشارع الأهرام أثناء تنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع القومي لمترو الأنفاق، كما قام الحي بتمهيد قطعة ارض بمدخل مساكن الشباب بالرماية لنقل موقف الأتوبيس بالتجنيد وذلك استكمالا إلي أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

وفي حي العمرانية جاري تنفيذ أعمال تطوير ورصف شارع ترعه الزمر حيث جاري العمل علي فرد الطبقة السطحية بداية من شارع سيدى عمار حتى قبل شارع السلام بمنطقة العمرانية الشرقية، بالإضافة إلي تركيب بلدورات من شارع الشعب حتى شارع خاتم المرسلين إلي جانب صيانة وتركيب انترلوك ناصية نصرالدين مع ترعة الزمر .

وفي حي بولاق الدكرور تم شن حملة مكبرة على شارعي الشهيد أحمد حمدى متفرع من شارع العشرين ومشرفة والتي أسفرت عن ضبط 12 توك توك وتروسيكل ورفع كافة الإشغالات والتعديات الموجودة بنهر الطريق بالإضافة إلي تنفيذ إزالة 5 غرف تم بناؤها خارج خط التنظيم ، إلي جانب غلق 8 ورش ومركز بيجو سرفيس بشارع خليل أبو يوسف المساحة فيصل وناصية شارع استوديو التونة أمام مستشفى الجابرى.

وفى مركز ومدينة أوسيم تم رفع حوالى 565 طن من المخلفات الصلبة والقمامة على مستوى الوحدات المحلية والقرى

وفى مدينة الحوامدية تم رفع كفاءة بلاط انترلوك بشارع بين المساكن نزلة الكوبري بالمشاركة مع المجتمع المدني وذلك للارتقاء بالمناطق الغير مخططة والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

وفي مركز ومدينة البدرشين تم رفع حوالي 120 طن من مخلفات القمامة ودهان البلدورات بالإضافة إلي أنه تم فض سوق مزغونة تنفيذا للإجراءات الاحترازية بمنع الأسواق للحد من تفشي فيروس كورونا، كما وواصل المركز مجهوداته من خلال حملات لضبط الغير ملتزمين بأرتداء الكمامة الواقية والتي أسفرت عن تحرير 12 محضر وغرامات فورية وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر تم غلق وتشميع سنتر تعليمي للدروس الخصوصية بقرية الحساسين لمخالفته القرارات الصادرة في هذا الشأن وفض سوق بني سلامة، وتحرير 18 مخالفة لعدم الالتزام بارتداء الكمامة، كما قام المركز بضبط تروسيكل أثناء قيامه بإلقاء القمامة بالطريق العام وتم تسليمه إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالكه.