شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر توجه الشكر لرئيس الجمهورية لموافقته على سد عجز الأطباء بمستشفياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة؛ خالص الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لقراره بالموافقة على سد العجز عن طريق التعيين في مجال قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر.

وأعلن الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء ورود موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى جامعة الأزهر، مشيرًا إلى أن قرار الجهاز تضمن الموافقة على التعيين بكليات الطب بجامعة الأزهر؛ بالقاهرة، وأسيوط، ودمياط، ومستشفياتها الجامعية التابعة لها، إضافة إلى كلية التمريض بجامعة الأزهر، لافتًا إلى أن قرار الموافقة جاء في أعقاب انتشار جائحة فيروس كورونا في مارس الماضي 2020م، مضيفًا أن الجامعة تقوم الآن على استيفاء الضوابط الإدارية والقواعد المنظمة؛ لكي يتسنى الإعلان عن ذلك فور الانتهاء من ذلك عبر الصفحة الرسمية لجامعة الأزهر، وبوابة الحكومة الإلكترونية.