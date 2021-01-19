بعد إثارة الأمر بالبرلمان.. وزير الإعلام يكشف حقيقة شقق العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

علق أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، على موضوع "شقق العجوزة"، الذي أثاره النائب نادر مصطفى، موضحًا أنه مركز الإعلام الأجنبي التابع لمدينة الإنتاج الإعلامي وفق نص القانون، رقم 180 لسنة 2018.

وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، أن هذه الأستديوهات تتخذ من العجوزة مقرًا؛ لها نظرًا لكون تلك الأماكن كانت تعمل بها سلفا قنوات إعلامية أجنبية، وأنها تقع في منطقة سعر الأرض فيها أرخص بكثير من مناطق أخرى، بخلاف أن ظروف الإضاءة في المشهد النيلي خلفها أفضل من الجهة الأخرى من النيل.

وقال وزير الدولة للإعلام: "خلال ثورة يناير كان الإعلام المعادي يتنقل بوحدات بث متنقلة، وكان يتم ملاحقتها، وأنه لأجل ذلك قررنا أن تكون تلك الأماكن أو الأستديوهات تعمل في إطار شرعي من خارج حدود مدينة الإنتاج الإعلامي".