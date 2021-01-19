شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تأهيل وتبطين الترع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، ويرافقه المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، والمهندس محمد عطية وكيل وزارة الري لمحافظات القناة، والمهندس حسن خطاب مدير عام إدارة الري، والعميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تأهيل وتبطين الترع والوقوف على آخر المستجدات والتأكد من جاهزيتها ويهدف المشروع إلى ترشيد استهلاك المياة وحمايتها من الإهدار وعودة المياه لمنسوبها الطبيعي وحماية الأراضي الزراعية.

وتفقد محافظ الإسماعيلية، خلال الجولة، ترعة الجبالي والتي تنفذ بأطوال 1.850 كيلو متر ومد مواسير فلتر بطول 70 م والتي تغذي منطقة أبوهيبة والجبالي وأبوعجيلة وأبوعربي وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال بها 62.81 % بإعتماد مالي 3.5 مليون جنيه. كما تفقد أعمال تبطين الخرسانة المسلحة بترعة الشجرة بمركز ومدينة الإسماعيلية والتي تنفذ بإجمالي أطوال 2.250 كيلو متر والتي تخدم منطقة الكيلو 11 بالكامل وقرى منطقة الفردان ووصلت نسبة التنفيذ بها 44.44 %.

وخلال الجولة، التقى المحافظ مع المواطنين والمزارعين مشيدين بالمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع الذي أهداه الرئيس عبدالفتاح السيسي للمزارعين لحماية زراعتهم وتوفير كمية المياه اللازمة للزراعة وتحسين جوده المحصول، كما أشادوا بالجهد المبذول من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للعمل على سرعة إنهائه، كما طالبهم المحافظ بالحفاظ على هذا التطوير بعدم إلقاء القمامة بالترع، كما وجه رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية بتزويد المكان بصناديق لخدمة أهالي المنطقة وحماية المكان من تجمعات القمامة والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

وأشاد المحافظ بالجهد المبذول من مديرية الري بالإسماعيلية لسرعة الإنجاز في حجم الأعمال والعمل على قدما وساق والتي وصلت نسبة الإنجاز 38 %.

والجدير بالذكر أن إجمالي الترع التي يتم تبطينها بمحافظة الإسماعيلية 11 مشروعا بإجمالي اعتمادات مالية 223.5 مليون جنيه، وهم: ترعة الجبالي والشجرة بمركز ومدينة الإسماعيلية وترعه ميت أبوالكوم، الشباب، العبور، العقارية، التوسع بمركز ومدينة القنطرة شرق، الخلجان الثلاثة بمركز ومدينة القنطرة غرب، وترعه الصندوق بمركز ومدينة القصاصين، وترعة الجنابية الأولي والجنابية الثالثة بمركز ومدينة التل الكبير بإجمالي أطوال 57.475 كيلو ويتم نهو المشروع أواخر سبتمبر 2021.