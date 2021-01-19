شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، الثلاثاء، حالتي وفاة جديدتين نتيجة إصابتهما بفيروس «كورونا» المستجد، أثناء تلقيهما العلاج في مستشفى العريش العام، ليصل عدد الحالات إلى 85 حالة على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان، الثلاثاء، إنه سيجري اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة، خلال عمليات الغسل والتكفين، بجانب دفن الحالتين المتوفيتين بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية بمقابر مدينتى العريش وبئر العبد، تحت حراسة أمنية مشددة وعدد قليل من أفراد أسرتيهما.

من جانبه، شدد الدكتور حاسم حمدي، مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، على الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة، والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.