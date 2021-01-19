شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يوجه برفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمواجهة التقلبات الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين برفع درجة الاستعداد والطوارئ في الأجهزة التنفيذية وجميع المواقع خاصة المتوقع سقوط الأمطار مع استمرار تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع تحسبًا لأية أحداث غير متوقعة، وذلك في ضوء توقعات هيئة الأرصاد الجوية بطقس سيئ وسقوط أمطار على بعض المحافظات.

وتلقى الوزير، الثلاثاء، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة عن حالة الطقس بالمحافظات، والذي أشار إلى إنخفاض في درجات الحرارة ووجود رياح خفيفة إلى متوسطة على مستوى الجمهورية وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بمحافظتى الإسكندرية وكفر الشيخ.

وتابع التقرير، أن محافظة الإسكندرية شهدت سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرةعلى مستوى المحافظة أدت إلى تجمعات مياه وجارى العمل على رفع تراكمات المياه بواسطة معدات الاحياء والمدن ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، كما تم إيقاف أعمال الملاحة بميناء الإسكندرية والدخيلة لحين تحسن الأحوال الجوية، بينما تساقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق محافظة كفر الشيخ مثل بلطيم ومصيف بلطيم وبرج البرلس مما أدى إلى تراكم خفيف للمياه بالمناطق المشار إليها وتم التعامل معها بواسطة معدات الأحياء والمدن ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي ونظرًا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج، فقد تم إيقاف أعمال الملاحة بميناء البرلس لحين تحست الأحوال الجوية.

وأوضح التقرير أن محافظة الدقهلية شهدت سقوط أمطار خفيفة على بعض مراكز المحافظة لم ترتق إلى تجمعات مياه وجارى العمل على تمشيطها ورفع أي تراكمات مياه بالشوارع، كما تساقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات دمياط والبحيرة والغربية وبورسعيد ومطروح، ويتم التعامل معها بواسطة معدات الأحياء والمدن ومعدات شركات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد «شعراوي»، أن الوزارة وجهت المحافظات لتشكيل مجموعات عمل مدربة لشفط مياه الأمطار وتحديد أماكن تمركزها وأماكن تمركز المعدات والآلات المستخدمة، وإعداد دليل اتصال بكل الجهات المعنية وفرق العمل المشكلة، مع المرور على مخرات السيول والترع والمصارف والسدود والبحيرات ومحطات الصرف والشنايش الموجودة بالأنفاق وبلاعات صرف مياه الأمطار، للتأكد جاهزيتها وتطهيرها وتكثيف جولات المرور الميداني على أماكن تجمع مياه الامطار والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحى باستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحي.

وشدد على ضرورة استمرار المحافطات في رفع درجة الطوارئ ومراجعة خطة انتشار كل المعدات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ووضع جميع المعدات في حالة تأهب قصوى والتنسيق مع القوات المسلحة وإدارات المرور بالمحافظات لتحديد الطرق والمحاور البديلة في حالة إغلاق أية شوارع أو ميادين رئيسية نتيجة الأمطار.

وكلف «شعراوي» غرفة العمليات المركزية بالوزارة بمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية لمواجهة الأمطار بالتنسيق مع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظات وتواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع مع مراجعة أعمدة الكهرباء واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر حرصًا على سلامة المواطنين وتجنب حدوث أي مخاطر.

وأكد الوزير أن غرفة عمليات الوزارة تعمل بكامل طاقتها وتقوم بحل أي شكاوى تتعلق بالامطار من جميع المحافظات، كما تتلقى مبادرة صوتك مسموع جميع الشكاوى المتعلقة بالأمطار من خلال وسائل التواصل المتاحة وهى: رقم «الواتس أب»: وهو (01150606783) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الإجتماعى «الفيس بوك»: بعنوان (صوتك مسموع) (www.facebook.com/sotakmasmwo) ورقم الخط الساخن: (15330) والبريد الإلكتروني: ([email protected]).