شكرا لقرائتكم خبر عن ملوحًا بعلامة النصر.. النائب عبدالعليم داوود يغادر قاعة النواب بعد اتهام «الكراتين» (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر النائب محمد عبدالعليم داوود الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، ملوحًا بعلامة النصر، بعد قرار المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، بإخراجه من القاعة وإحالته إلى هيئة مكتب المجلس.

يأتي ذلك بعد اعتراض نواب الأغلبية على حديث «داوود» الذي طالب فيه بإعادة المصداقية للإعلام المصرى، وقال خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء: «لا يصح أن يسيطر الإعلام الإثيوبي على نظيره المصرى خلال مفاوضات سد النهضة في الولايات المتحدة، ولم تكن هناك تغطية مصرية».

وأضاف: «لا يمكن أن أتحدث عن إقامة مائدة حوار سياسى مع حزب دخل المجلس بالكراتين»، وهو ما أثار غضب نواب الأغلبية، وسادت حالة من الهرج داخل الجلسة.

وقال رئيس المجلس: «سيادة العضو يجب عدم التعرض للدول الأخرى، وإذا ارتكب المتحدث ما يخالف اللائحة من المساس بمؤسسات الدولة أو هيبتها أو ما يمس كرامة المجلس أو نوابه، فيجب أن يتعرض للجزاء».

وتابع: «أقرر إخراج النائب من القاعة وإحالته لهيئة المكتب، وهذا النص من اللائحة ينطبق أيضا على من اعترضوا في الجلسة الماضية على إغلاق باب المناقشة، وينطبق أيضا على ما حدث في جلسة مناقشة قانون صندوق الشهداء، ولن أسمح بذلك مرة أخرى وسأطبق اللائحة».

داوود أثناء طرده من الجلسة العامة