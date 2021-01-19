شكرا لقرائتكم خبر عن فريق مكافحة العدوى يتابع أقسام العزل بمستشفيات شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقوم فريق مكافحة العدوى في مديرية الصحة بشمال سيناء، بمتابعة أقسام العزل بالمستشفيات للوقف على مدى جاهزيتها وتوافر الشروط الخاصة بها وفقا للاشتراطات المقررة، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء وبتوجيهات من الدكتور أحمد عبدالفتاح مدير إدارة المستشفيات والدكتور حمدى عبدالله مدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية .

وأكد الدكتور حمدى عبدالله مدير ادارة مكافحة العدوى، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن فريق مكافحة العدوى بالمديرية يقوم بالمرور على المستشفيات لمتابعة أقسام العزل بها والوقوف على جاهزيتها لاستيعاب الحالات ومدى تطبيق الشروط والاجراءات المتبعة والتزام الأطقم الطبية والحالات بالقواعد وتنفيذ القرارات المتخذة بهذا الشأن والاجراءلات اللازمة حفاظا على الأطقم الطبية والحالات المرضية، مشيرا إلى قيام الفريق باعداد تقرير عن كافة ملاحظاته على مستوى أقسام العزل لعرضه على وكيل الوزارة ومدير ادارات المستشفيات والجهات المعنية.