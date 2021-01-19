شكرا لقرائتكم خبر عن ندوات تثقيفية لدعم صحة المرأة في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مؤسسة الشجرة للتنمية والفن بالتعاون مع مديريتى الصحة والأوقاف، الثلاثاء، عدة ندوات تثقيفية لدعم صحة المرأة.

وقال محمد سعيد تمساح رئيس مجلس أمناء المؤسسة، في تصريحات صحفية، إن تلك الندوات تقيمها المؤسسة بالتزامن مع إطلاق مبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، ووفقاً للهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاه، وخلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد بأعداد ملحوظة.

وأضاف السيد العدل المدير التنفيذى للمؤسسة أنه تم تنفيذ الندوات على مدار يومين تضمنت موضوعات خاصة بالرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة ونصائح للأمهات عن سرطان الثدى وكيفية الوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على الإجراءات الاحترازية اللازمة، وكيفية التعامل أثناء الخروج من المنزل أو مع المصابين داخل المنزل وخارجه لتفادى التعرض للإصابة.

وتناولت سمية سعيد مسئولة الإعلام وتنظيم الأسرة بمديرية الصحة موضوع تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وضرورة تأجيل الحمل خلال هذه الفترة نظرا لكون الحوامل أكثر عرضة للمرض مع ضعف المناعة وللحفاظ على صحتهن وصحة أبنائهن.. كما تناول الشيخ محمد عبدالحميد إمام وخطيب بمديرية الأوقاف: الأخلاق ومدى حاجة المجتمع حاليا للأخلاق، وافتقاد الأجيال الحديثة للكثير من القيم الأخلاقية التي تسند المجتمع وتنهض به، كما تحدث عن: الدين معاملة وضرورة معرفة أساسيات الدين في الحياة لحث الأمهات على غرس القيم الأخلاقية والدينية في الاطفال منذ الصغر.

وتناولت الدكتورة انتصار سلمى مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة كيفية الكشف عن سرطان الثدى وأنه يأتى بعد سرطانَ الجلد من حيث كونه أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء، وقد يصيب سرطان الثدى كلً من الرجال والنساء.. إلا إنه أكثر شيوعًا بين النساء، وكذا أهمية الكشف المبكر واستخدام الطرق العلاجية المناسبة وفهم طبيعة المرض.

وناقش فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحى بالمديرية أهم الاجراءات التي تتبع في العزل المنزلي عند الاصابه بفيروس كورونا وكيفية التعامل مع المريض المعزول، ونصائح عامة عن المرض واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتفادى التعرض للاصابة بالمرض.