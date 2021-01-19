شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس «اقتصادية قناة السويس» يستقبل سكرتير عام «التجارة الحرة الأفريقية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الجنوبي ووليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة، الثلاثاء، سكرتير عام منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وامكيلي ميني، والوفد المرافق له وسكرتير ثالث معتز إبراهيم ممثلاً عن التمثيل التجاري المصري «المنظم لزيارة الوفد في مصر» بمقر الهيئة بالعين السخنة للتعرف عن قرب عن ماهية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والقطاعات الصناعية التي تعمل بها، وكذلك التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة لديها كواحدة من ضمن المشروعات القومية الهامة في مصر، وبحث سبل التعاون ودفع التبادل التجاري المشترك بين دول القارة الإفريقية.

وفي بداية اللقاء رحب اللواء محمد شعبان بالسيد السكرتير العام والوفد المرافق له، معرباً عن سعادته باهتمام الوفد بزيارة المنطقة ووضعها على رأس جدول زيارتهم لمصر، مشيراً إلى اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بالمنطقة الاقتصادية ودعمها على كافة المستويات مما جعل المنطقة تخطو خطوات ثابتة نحو توافر المرافق والخدمات والحوافز تؤهلها لأن تكون ضمن مصاف المناطق الاقتصادية العالمية.

وأكد اللواء شعبان على حرص الدولة المصرية على تحدي كل الصعوبات وإنجاز بعض المشروعات القومية الكبرى والتي انعكست على مؤشرات التنمية الاقتصادية ووضعت مصر في مرتبة متقدمة ضمن الدول الناشئة ذات معدل النمو الإيجابي .

وخلال اللقاء قام طارق هاشم مدير عام علاقات المستثمرين بتقديم عرض وشرح تفصيلي عن المنطقة والمناطق الصناعية والموانئ التابعة وكذلك البنية التنظيمية والتشريعية وأهم ما تتمتع به المنطقة من مزايا وإعفاءات وسهولة في أداء الأعمال وسهولة الوصول للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع كثير من الدول مما يجعلها بوابة للسوق الإفريقي والشرق الأوسط، كما عرض أهمية التعاون بين المنطقة الاقتصادية ومثيلاتها في إفريقيا خاصة بعد إنضمامها لمنظمة المناطق الاقتصادية الإفريقية AEZO في فبراير 2020 .

من جهته أعرب «وامكيلي ميني» سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الإفريقية عن سعادته بزيارة مصر بشكل عام والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تعد زيارته الأولى لمشروع خارج القاهرة، لافتاً إلى أن ٣٥ دولة إفريقية قامت بالتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وهي واحدة من أسرع الاتفاقيات التي شملتها التعاون بين دول القارة تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، حيث يلتزم الجميع فيها على التبادل التجاري وزيادة وتشجيع الاستثمار في بلدان القارة.

وأثنى سكرتير عام المنطقة على المجهودات والإنجازات المبذولة من قبل الدولة المصرية والمشروعات الكبرى التي شهدتها مصر خلال ٤ سنوات فقط، مشيراً أيضاً للتقدم الذي أحرزه الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما تولى رئاسة الاتحاد الإفريقي حيث تعد مصر هي الذراع الأصيل في التجارة في القارة الإفريقية.

وأكد وامكيلي ميني على المضي قدما في تشجيع ودفع العلاقات التجارية بين دول القارة من خلال المنظمة والعمل على تذليل العقبات والعوائق بين الدول، مشيداً بأهمية ماقامت به مصر في خلق محاور تواصل مع الدول الإفريقية وخاصة في مجال الطرق والمواصلات متمثلة في طريق القاهرة- كيب تاون والذي سيكون محوراً هاماً في الانتقال.

وتابع قائلاً: «توافر البنية التحتية القوية والمرافق وتسهيلات للمستثمرين هي إجراءات هامة من شأنها جذب المستثمرين لإقامة مشروعات داخل الدول، وهذا ما أنتهجته مصر خلال الفترة الماضية وهي خطوة هامة».

كما أكد حرصه على مرافقة وزراء التجارة بالدول الإفريقية لزيارة مصر خلال إبريل المقبل للتعرف على الفرص الاستثمارية بشكل أكبر ودفع التعاون التجاري بين بلدان القارة السمراء.

وعقب اللقاء قام الوفد بتفقد المنطقة الصناعية والتوسعة الجديدة للأرصفة بميناء السخنة وأهم المشروعات والاستثمارات الموجودة بالمنطقة .

سكرتير عام المنطقة:أهنئ الرئيس السيسي بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في المشروعات القومية والبنية التحتية

سكرتير عام المنطقة:أهنئ الرئيس السيسي بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في المشروعات القومية والبنية التحتية

سكرتير عام المنطقة:أهنئ الرئيس السيسي بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في المشروعات القومية والبنية التحتية

سكرتير عام المنطقة:أهنئ الرئيس السيسي بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في المشروعات القومية والبنية التحتية

سكرتير عام المنطقة:أهنئ الرئيس السيسي بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في المشروعات القومية والبنية التحتية

سكرتير عام المنطقة:أهنئ الرئيس السيسي بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في المشروعات القومية والبنية التحتية