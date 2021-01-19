شكرا لقرائتكم خبر عن فضّ سرادقي عزاء ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا في الشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية، الثلاثاء، حملات مكثفة على المقاهي والكافتيريات وقاعات الأفراح، وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع، ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية، لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، برئاسة المحاسب نبيل فاروق، رئيس المدينة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، رئيس الوحدة المحلية بالعصلوجي، ورئيس الوحدة المحلية بالزهراء، بفض سرادقي عزاء بقريتي طاروط والزهراء، وتم تفريق المواطنين منعا للتجمعات، وذلك في إطار حرص الدولة على مواطنيها من خطر التجمعات وتداعيات محتملة لفيرس كورونا المستجد.

فيما قاد علي الصناديلي، رئيس مركز ومدينة بلبيس، حملة مكبرة لرفع كل الإشغالات المخالفة بنطاق مدينة بلبيس وقطاع سعدون، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارة الإشغالات بالمركز، أسفرت جهودها عن ضبط 37 حالة إشغال طريق، ورفع ٥٨ حالة إشغال طريق، كما تم تنفيذ 5 إزالات لإشغال الطريق، فضلا عن مصادرة ٣ شيش من مقهى مخالف، كما تم تغريم ١٠ مواطنين لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة في هذا الشأن، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.