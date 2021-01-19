شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة دسوق تتابع أعمال التخلص من مخلفات الأمطار ورفع القمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال التخلص من مخلفات الأمطار بشوارع قرى دسوق وفتح صفايات الأمطار، والدفع بسيارات الكسح، لرفع التجمعات أولا بأول، ورفع كل مخلفات المطر، وذلك إثر عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسقوط الأمطار.

وقالت «ماضي» لـ«المصري اليوم» إنه يتم تنفيذ حملات نظافة ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومداخل القرى ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق، واستهدفت الشوارع الرئيسية والفرعية، ونقل القمامة من المقالب الوسيطة إلى المقلب العمومي بتل مطيور ومسح وتمهيد الشوارع، بالإضافة إلى المرور على محطات الصرف الصحي وخفض المنسوب بالقرى، فضلاً عن استمرار العمل بالرش والتعقيم والتطهير للمصالح الحكومية.

يأتي ذلك تحت إشراف نائب رئيس المدينة لشؤون القرى، محمد جميل، تنسيقًا مع رؤساء الوحدات القروية محلة دياى، كفر مجر، محلة أبوعلى، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبومندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب.