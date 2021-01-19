شكرا لقرائتكم خبر عن ارتباك حركة قطارات الصعيد يوميًا لمدة 4 ساعات.. و«السائقين» توضح السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد حركة القطارات المتجه شمال وجنوب الصعيد «الطالع»، و«النازل»، حالة من الارتباك لأكثر من 4 ساعات يوميًا، بسبب القيام بأعمال تطوير الخطوط «كهربة الخطوط» في منطقتي الفشن / ببا بمحافظة بني سويف، ودير مواس / القوصية، الواقعة بين محافظتي المنيا، وأسيوط، ما تسبب في تزاحم الركاب بأرصفة المحطات.

وقالت الدكتورة دعاء نبيل، عضو هيئة التدريس بجامعة المنيا، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، إن «حركة القطارات تشهد يوميًا تأخير في المواعيد، وتزاحم بالأرصفة، دون الإعلان المسبق عن التأخير وأسبابه، وطالبت بالإعلان حتى يتمكن الركاب من استبدال القطارات بآخري لقضاء مصالحهم».

من جانبه، قال خالد بهجت، نائب رئيس نقابة سائقي قطارات المنطقة الوسطي بالصعيد، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن عملية الارتباك بسبب القيام بأعمال التطوير لخطوط السكك الحديدية من يدوي إلى كهرباء ضمن خطة الوزارة والهيئة لتطوير خطوط الصعيد، مؤكدًا أن فتره قطع الخطوط 4 ساعات لاتجاه واحد، ما يؤدي إلى سير القطارات في خط واحد، وتخزين البعض لحين المرور.