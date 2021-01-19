شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 342 محضر غرامة وغلق 190 منشأة لعدم الالتزام بالتجراءات الاحترازية بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، على استمرار مواصلة الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة في شن حملاتها لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أعلن محافظ المنوفية عن تحرير 342 محضر غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة الطبية وكذا إغلاق 190 منشأة لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيراً إلى أنه تم غلق 44 محل تجاري و6 ورش و29 كافيه ومطعم وقهوة، فضلا عن فض 42 سرادق فرح وعزاء وفض 54 سوق بنطاق المحافظة، وكذا تم إغلاق 15 مركز تعليمي بنطاق الوحدات المحلية وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات المرورية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق المحافظة، مناشداً المواطنين بضرورة الالتزام حفاظا على أرواحهم وعلى الصالح العام.