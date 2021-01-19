شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 6 مدارس تعليم أساسي في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت الدكتورة غادة يحيى، نائب محافظ أسوان، بالأعمال التي تقوم بها مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع البنك الأهلي في تنفيذ العديد من أعمال التطوير في مختلف المجالات وخاصة قطاع التعليم.

وشهدت الدكتورة غادة نيابة عن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، افتتاح البنك الأهلي المصري ومؤسسة مصر الخير، 6 مدارس تعليم أساسي، ووضع حجر الأساس لمدرسة تعليم أساسى، وأعمال تطوير مركز شباب أبوالريش بحرى بأسوان، وذلك بتمويل كامل من البنك الأهلي المصري.

وقالت نرمين شهاب الدين، رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، إن الافتتاح شمل (6) مدارس نظامية ومجتمعية ووضع حجر الأساس لمدرسة تعليم أساسى قوامها (33) فصلا دراسيا، وذلك من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من برامج التعليم المختلفة التي توليها مؤسسة مصر الخير اهتماماً خاصاً ضمن برامجها التنموية.

وأشار الدكتور على فتحى عبدالرحيم، رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير، إلى أنه تم إطلاق إشارة التشغيل لعدد من المشروعات التنموية التي يمولها البنك الأهلى المصرى بمحافظة أسوان، ومنها افتتاح مدرسة الشهيد رضاوى حسين الإبتدائية التي يدرس بها 431 طالبا وطالبة، وتم بها تطوير شامل لمبنى المدرسة والملاعب وعمل تجهيزات كاملة لمقاعد للدارسين والمكتبات ومعامل علوم حاسب آلى والمكاتب الإدارية وتوفير الزى المدرسى، أيضاً تم افتتاح مدرسة 23 يوليو الإبتدائية وتخدم 176 طالبًا وطالبة، وتم بها تطوير شامل لمبنى المدرسة والملاعب وعمل تجهيزات كاملة لمقاعد للدارسين والمكتبات ومعامل علوم حاسب آلى والمكاتب الإدارية وتوفير الزى المدرسى.

وأضاف أنه تم افتتاح مدرسة على بن أبى طالب بحاجر السباعية، وذلك بعد أن تم إعادة بناؤها وتزويدها بكامل التجهيزات المدرسية والمكتبات ومعامل العلوم والحاسب الآلى والمكاتب والمكاتب الإدارية وتوفير الزى المدرسى لجميع طلاب المدارس 240 طالبا وطالبة، بجانب الاهتمام بالنشاط الرياضى للطلاب فتم تجهيز ملعب المدرسة وتنجيله لمساعدة الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية.

كما أشار رئيس قطاع التنمية المتكاملة إلى أنه تم وضع حجر الأساس لمدرسة مجمع أبوالريش للتعليم الأساسى وقوامها (33) فصلا دراسياً لاستيعاب أكثر من 1300 طالب وطالبة، وأية زيادات مستقبلية بالقرية عامة، وأيضاً سيتم تزويدها بكامل التجهيزات المدرسية والمكتبات ومعامل العلوم والحاسب الآلى والمكاتب والمكاتب الإدارية وتوفير الزى المدرسى لجميع الطلاب، وعمل ملعب للمدرسة وتنجيله لممارسة الأنشطة الرياضية.

ولفت إلى أن فريق البنك الأهلى المصرى ومؤسسة مصر الخير سيقومان بافتتاح (9) مدارس مجتمعية منتشرة بمركزى دارو وكوم أمبو بأسوان، وهذه المدارس تخدم 198 دارسا ودراسة، وذلك بعد أن تم تطويرها التطوير الإنشائى الكامل، وتوفير زى مدرسى موحد للدارسين بهذه المدارس.