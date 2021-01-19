شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ أسوان تفتتح مشروعات بالتعاون مع «مصر الخير» والبنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ اسوان يرافقها نرمين شهاب الدين رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، والدكتور على فتحي رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير، الثلاثاء، مشروع تطوير مدرسة الشهيد رضاوى حسين الابتدائية والتى تخدم 431 طالب وطالبة.

كما افتتحت «أبوزيد» مشروع تطوير مدرسة 23 يوليو الابتدائية والتى تخدم 176 طالب وطالبة، بالإضافة إلى افتتاح تطوير مركز شباب أبوالريش قبلى بعد إعادة تأهيله وذلك بتكلفة إجمالية لهذه المشروعات وصلت إلى 9 مليون جنيه بتمويل من البنك الأهلى.

كما تم وضع حجر أساس مدرسة مجمع أبوالريش للتعليم الأساسى والتى تضم 33 فصل دراسى وبتكلفة 18 مليون جنيه، ووضع حجر الأساس لـ 3 مدارس ومركز شباب بقرى أبوالريش من أجمالى 9 مدارس مجتمعية على مستوى المحافظة.

وقالت «أبوزيد» إن عجلة البناء والعمران والخدمات تمتد حركتها لجميع نجوع وقرى ومدن المحافظة، بجانب المناطق النائية والبعيدة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية سواء من خلال المشروعات الحكومية أو شركاء التنمية من مؤسسات المجتمع المدنى والبنوك الوطنية، مشيداً بالدور الوطنى والمجتمعى لمؤسسة مصر الخير والبنك الأهلى في القيام بالعديد من المشروعات في مختلف قطاعات البنية التحتية والخدمية ولاسيما مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقرى أبوالريش بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه، علاوة على دعم الأسر الأكثر احتياجاً والعمالة الغير منتظمة لتحسين مستوى المعيشة.

وقالت نرمين شهاب الدين، إن البنك الأهلى المصرى يمول تنفيذ أنشطة تنموية في عدد من القرى بمحافظة أسوان شمل (6) مدارس نظامية ومجتمعية، ووضع حجر الأساس لمدرسة تعليم أساسى قوامها (33) فصلا دراسياً، وذلك من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من برامج التعليم المختلفة التي توليها مؤسسة مصر الخير اهتماماً خاصاً ضمن برامجها التنموية، مشيرة إلى أن تلك الأعمال تأتى ضمن توجهات واستراتيجيات البنك لدعم وتطوير العملية التعليمية بدأت منذ فترة طويلة في عدة اتجاهات حيث يدعم ويمول البنك تنفيذ العديد من المشروعات التي تدعم العملية التعليمية ضمن مشروعات برنامج تنمية قرى البنك الاهلى المصرى، والذى يهدف بشكل رئيسى إلى إتاحة فرص تعليمية متميزة للأطفال بالمناطق المستحقة.

وفى نفس السياق، قال الدكتور على فتحى إنه بالإضافة إلى افتتاح هذه المشروعات تم عمل تجهيزات كاملة لمقاعد الدارسين والمكتبات ومعامل علوم حاسب آلى والمكاتب الإدارية والملاعب، بجانب توفير الزى المدرسى، مضيفاً بأنه بالتوازى تم افتتاح مدرسة على بن أبى طالب بحاجر السباعية لخدمة 240 طالب وطالبة من أجمالى 9 مدارس مجتمعية منتشرة بمراكز دارو وكوم أمبو وأدفو تتضمن التطوير الإنشائى الكامل مع توفير زى مدرسى موحد للدارسين بهذه المدارس وذلك في إطار تنفيذ البروتوكول المشترك بين مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلى لتنفيذ أنشطة تنمية متكاملة تحت مسمى (مشروع قرى البنك الأهلى المصرى- تطوير عدد 17 قرية بمحافظات مصر)، والذى بدأ منذ 3 سنوات.