شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: دورة تدريبية للمتخصصين من الكاميرون بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، والعناصر الثقيلة في الأغذية، فعاليات الدورة التدريبية، التي تنفذها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، بعنوان: «التدريب الفني على اختبارات سلامة الغذاء»، لعدد من المتدربين من جمهورية الكاميرون.

وقالت مدير معمل متبقيات المبيدات إن ذلك يأتي في ظل سعي المعمل، لتقديم خدماته المختلفة للدول الأفريقية الشقيقة وبالتعاون مع كبرى الهيئات الدولية.

وأضافت «عبداللاه» أن البرنامج التدريبي يشمل طرق التحليل في الأقسام المختلفة وباستخدام أحدث الأجهزة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية المصرية لتقديم كل الإمكانيات في كل المجالات لدعم ومساعدة الدول الأفريقية الشقيقة.

وأوضحت مديرة المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية أنه من المقرر أن يستمر البرنامج التدريبي على مدار شهر كامل، بهدف نقل الخبرات المصرية للمتخصصين ممثلي جمهورية الكاميرون في مجال اختبارات سلامة الغذاء.

«المركزي لتحليل متبقيات المبيدات» ينفذ دورة تدريبية للمتخصصين من الكاميرون

«المركزي لتحليل متبقيات المبيدات» ينفذ دورة تدريبية للمتخصصين من الكاميرون

«المركزي لتحليل متبقيات المبيدات» ينفذ دورة تدريبية للمتخصصين من الكاميرون

«المركزي لتحليل متبقيات المبيدات» ينفذ دورة تدريبية للمتخصصين من الكاميرون

«المركزي لتحليل متبقيات المبيدات» ينفذ دورة تدريبية للمتخصصين من الكاميرون

«المركزي لتحليل متبقيات المبيدات» ينفذ دورة تدريبية للمتخصصين من الكاميرون

«المركزي لتحليل متبقيات المبيدات» ينفذ دورة تدريبية للمتخصصين من الكاميرون