شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وفيما يلي قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء.

- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ 2.5 جنيهات، والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة 5.5 جنيه للكيلو، والجزر 6 جنيهات، والخيار 4.5 جنيه.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 7 جنيهات للكيلوجرام.

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 والفلفل الرومى 7 جنيهات والفلفل الألوان 18.5 والليمون 16 جنيها.

الفاصوليا الخضراء 7.5 جنيه.

التفاح السكرى 24 جنيها

‏‎‏‎- كانتلوب «أناناس» بـ 6 جنيهات

‏‎‏‎- الموز البلدى 11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد «أسود» بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى 24 جنيها.

‏- الباذنجان الأبيض 5 جنيهات

البسلة 7 جنيهات