شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: «المبادرة الرئاسية لصحة المرأة» قدمت الخدمة لأكثر من 1.6 مليون سيدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية العاملة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والفحص المبكر عن أورام الثدي، قامت بتقديم الخدمة الطبية، وإجراء الفحوصات اللازمة لأكثر من 1.6 مليون سيدة بمحافظة الشرقية حتي الآن.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الفرق الطبية بالمبادرة، قدمت الخدمة الطبية لأكثر من 1.6 سيدة بالمحافظ حتي الآن، مشيراً إلى أن محافظة الشرقية تأتي ضمن محافظات المرحلة الثالثة للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، وتستهدف الفحص الطبي على جميع السيدات بمدن وقري محافظة الشرقية، من عمر 18 فأكثر مقسمة إلى فئات عمرية مختلفة «من 18: 25 عاما، ومن 25 إلى 35 عاما، وأكثر من 35 عاما» ما بين التثقيف والتوعية الصحية وتوقيع الكشف الطبي والفحص، وذلك من خلال فرق طبية مدربة من «أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات».

وأشار إلى أنه يتم تقديم الخدمة الطبية بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة، مع تخصيص الأماكن الإحالة بمستشفيات ههيا المركزى وفاقوس النموذجي، مضيفاً بأنه تم تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، وتم التأكيد على الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن المعاملة والإستقبال للمترددات على المبادرة الرئاسية، كما تم التأكيد على الفرق الطبية بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التعامل مع السيدات بالمبادرة، مع إتباع معايير مكافحة العدوي، وإرتداء الواقيات الشخصية، والتأكيد على المترددات بإرتداء الكمامات، حرصا على صحة وسلامة الفريق الطبي والمترددات بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة.