شكرا لقرائتكم خبر عن ‏هيئة كبار العلماء: 337 باحثًا من 15 ‏دولة يشاركون فى مسابقة الأزهر للبحوث‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عدد الباحثين المقبولين في مسابقة ‏الأزهر للبعوث، والتي أعلنت عنها الهيئة في أكتوبر الماضي، تنفيذًا لتوصيات ‏مؤتمر الأزهر العالمي "التجديد الفكر الإسلامي" والتي تهدف إلى الاجتهاد في المسائل الشرعية ‏والعلوم الإسلامية بما يواكب العصر، وفق أصول الشريعة الإسلامية ومقاصدها ‏العامة وقواعدها الكلية، دون إفراط أو تفريط، فضلًا عن استخدام الآليات العلمية التي من ‏شأنها أن تثري الحراك العلمي الجاد، وتخدم رسالة الأزهر.‏

وبلغ عدد المقبولين للمسابقة (337) باحثًا حتى 19 يناير 2021، من (15) ‏دولة من قارتي أفريقيا وآسيا، وجاء قبول الباحثين كالتالي: (54) باحثًا في فرع التفسير وعلوم القرآن، ‏و(67) باحثًا في فرع الحديث وعلومه، و(113) باحثًا في فرع العقيدة والفكر ‏المعاصر، و(67) باحثًا في فرع الفقه الإسلامي وأصوله، و(36) باحثًا في فرع ‏اللغة العربية وآدابها.‏

ويستمر تقديم وتسليم الأبحاث حتى نهاية شهر ‏رجب 1442هـ، وتسلَّم جوائز المسابقة لأصحاب البحوث الفائزة خلال الاحتفال باليوم ‏العالمي للأزهر الموافق 7 رمضان، كما يتحمل الأزهر الشريف تكاليف تذاكر ‏السفر والإقامة والإعاشة للفائزين من خارج مصر خلال مدة تكريمهم.‏

وهذا وسيتم اختيار الفائزين من خلال اختيار الأول والثاني والثالث من كل فرع في ‏المسابقة، حيث تبلغ قيمة الجائزة الممنوحة للفائز الأول في كل فرع: مائة ألف جنيه ‏مصري (100.000ج.م)، والفائز الثاني في كل فرع: خمسون ألف جنيه مصري ‏‏(50.000ج.م)، والفائز الثالث في كل فرع: خمسة وعشرون ألف جنيه مصري ‏‏(25.000ج.م).‏

ولمزيد من التفاصيل عن المسابقة يمكن الدخول على رابط المسابقة:‏

https://www.azhar.eg/Competition/index.htm‏ ‏