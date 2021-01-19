شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة كبار العلماء: 337 باحثًا من 15 دولة يشاركون فى مسابقة الأزهر للبحوث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عدد الباحثين المقبولين في مسابقة الأزهر للبعوث، والتي أعلنت عنها الهيئة في أكتوبر الماضي، تنفيذًا لتوصيات مؤتمر الأزهر العالمي "التجديد الفكر الإسلامي" والتي تهدف إلى الاجتهاد في المسائل الشرعية والعلوم الإسلامية بما يواكب العصر، وفق أصول الشريعة الإسلامية ومقاصدها العامة وقواعدها الكلية، دون إفراط أو تفريط، فضلًا عن استخدام الآليات العلمية التي من شأنها أن تثري الحراك العلمي الجاد، وتخدم رسالة الأزهر.
وبلغ عدد المقبولين للمسابقة (337) باحثًا حتى 19 يناير 2021، من (15) دولة من قارتي أفريقيا وآسيا، وجاء قبول الباحثين كالتالي: (54) باحثًا في فرع التفسير وعلوم القرآن، و(67) باحثًا في فرع الحديث وعلومه، و(113) باحثًا في فرع العقيدة والفكر المعاصر، و(67) باحثًا في فرع الفقه الإسلامي وأصوله، و(36) باحثًا في فرع اللغة العربية وآدابها.
ويستمر تقديم وتسليم الأبحاث حتى نهاية شهر رجب 1442هـ، وتسلَّم جوائز المسابقة لأصحاب البحوث الفائزة خلال الاحتفال باليوم العالمي للأزهر الموافق 7 رمضان، كما يتحمل الأزهر الشريف تكاليف تذاكر السفر والإقامة والإعاشة للفائزين من خارج مصر خلال مدة تكريمهم.
وهذا وسيتم اختيار الفائزين من خلال اختيار الأول والثاني والثالث من كل فرع في المسابقة، حيث تبلغ قيمة الجائزة الممنوحة للفائز الأول في كل فرع: مائة ألف جنيه مصري (100.000ج.م)، والفائز الثاني في كل فرع: خمسون ألف جنيه مصري (50.000ج.م)، والفائز الثالث في كل فرع: خمسة وعشرون ألف جنيه مصري (25.000ج.م).
ولمزيد من التفاصيل عن المسابقة يمكن الدخول على رابط المسابقة:
https://www.azhar.eg/Competition/index.htm