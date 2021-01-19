شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الهجوم الذى استهدف قاضيتيّن فى العاصمة الأفغانية كابول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات الهجوم الوحشى الذى وقع مؤخراً فى العاصمة الأفغانية كابول، والذى استهدف قاضيتيّن تعملان بالمحكمة العليا فى كابول، وأسفر عن مقتلهما.

وأعربت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، عن خالص التعازي والمواساة لأفغانستان الصديقة ولأسرتيّ الضحيتيّن، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهما برحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان. هذا، مع التأكيد على وقوف مصر، حكومةً وشعبًا، مع حكومة وشعب أفغانستان الصديقة في مواجهة سلسلة الهجمات الغاشمة التي تعرضت لها البلاد مؤخراً، وفي التصدي لكافة أشكال العنف والتطرُف والإرهاب.