شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية: تحالف "كوفاكس" يوفر 1.3 مليار جرعة لقاح كورونا للدول الفقيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المفوضية الأوروبية، إن تحالف "كوفاكس" وفر ملياري جرعة لقاح ضد فيروس كورونا، منها 1.3 مليار للدول الفقيرة، مشيرة إلى أن الاتحاد يعد آلية لمساعدة الدول الفقيرة في الحصول على اللقاح، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

ويعد "كوفاكس" إطار عالمى رائد للتعاون يهدف إلى تسريع استحداث اختبارات كوفيد-19 وعلاجاته ولقاحاته وإنتاجها وإتاحتها بشكل منصف، ويشترك فى قيادة مبادرة كوفاكس كل من التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع (جافي)، والائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة، ومنظمة الصحة العالمية.

وتهدف المبادرة إلى تسريع استحداث وتصنيع لقاحات مضادة لمرض كوفيد-19، وضمان إتاحتها بشكل عادل ومنصف لكل بلدٍ من بلدان العالم.