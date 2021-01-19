شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الإفتاء عن زواج التجربة: تحديد المدة أو حظر التطليق يبطل العقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها بيان دار الإفتاء المصرية الذى أهابت فيه بجميع فئات المجتمع عدم الانسياق وراء دعوات حَدَاثة المصطلحات فى عقد الزواج التى يَكْمُن فى طَيَّاتها حُبُّ الظهور والشُّهْرة وزعزعة القيم، مما يُحْدِث البلبلة في المجتمع، ويُؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار الأُسْرة وتَماسكها، وهو ما حَرَص عليه ديننا الحنيف ورَعْته قوانين الدولة المصرية.

وأَكَّدت الدار -في بيانٍ لها تعليقًا على دعوات ما يُسْمَّى إعلاميًّا بـ"زواج التجربة"- أنَّ هذا المسمى الجديد لعقد الزواج رغم حَدَاثة اسمه فإنه يحمل معاني سلبية دخيلة على قيم المجتمع المصري المتدين، الذي يَأبى ما يخالف الشرع أو القيم الاجتماعية؛ فالزواجَ في الإسلام عقدٌ مَصونٌ، عَظَّمه الشرع الشريف، وجَعَله صحيحًا بتَوفُّر شروطه وأركانه وانتفاء موانعه، شأنه كشأن سائر العقود.

وشددت الدار، على أَنَّ اشتراط مَنْعِ الزوج مِن حقه في طلاق زوجته في فترة معينة بعد الزواج؛ هو مِن الشروط الباطلة؛ لأنَّ فيه إسقاطًا لحقٍّ أصيل للزوج جعله الشرع له، وهو حق التطليق، فاشتراطُ هذا الشرط إن كان قَبْل عقد الزواج فلا مَحْل له، وإن كان بَعْده فهو شرطٌ باطلٌ؛ فيصح العقد ويبطل الشرط في قول جميع الفقهاء.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

زواج التجربة يثير الجدل.. والإفتاء: تحديد المدة أو حظر التطليق يبطل العقد

أهابت دار الإفتاء المصرية، بجميع فئات المجتمع عدم الانسياق وراء دعوات حَدَاثة المصطلحات فى عقد الزواج التى يَكْمُن فى طَيَّاتها حُبُّ الظهور والشُّهْرة وزعزعة القيم، مما يُحْدِث البلبلة في المجتمع، ويُؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار الأُسْرة وتَماسكها، وهو ما حَرَص عليه ديننا الحنيف ورَعْته قوانين الدولة المصرية.

وأَكَّدت الدار -في بيانٍ لها تعليقًا على دعوات ما يُسْمَّى إعلاميًّا بـ"زواج التجربة"- أنَّ هذا المسمى الجديد لعقد الزواج رغم حَدَاثة اسمه فإنه يحمل معاني سلبية دخيلة على قيم المجتمع المصري المتدين، الذي يَأبى ما يخالف الشرع أو القيم الاجتماعية؛ فالزواجَ في الإسلام عقدٌ مَصونٌ، عَظَّمه الشرع الشريف، وجَعَله صحيحًا بتَوفُّر شروطه وأركانه وانتفاء موانعه، شأنه كشأن سائر العقود.

وشددت الدار، على أَنَّ اشتراط مَنْعِ الزوج مِن حقه في طلاق زوجته في فترة معينة بعد الزواج؛ هو مِن الشروط الباطلة؛ لأنَّ فيه إسقاطًا لحقٍّ أصيل للزوج جعله الشرع له، وهو حق التطليق، فاشتراطُ هذا الشرط إن كان قَبْل عقد الزواج فلا مَحْل له، وإن كان بَعْده فهو شرطٌ باطلٌ؛ فيصح العقد ويبطل الشرط في قول جميع الفقهاء.

الحكومة تنفى السماح للشركات الاستثمارية بمشروع 1.5 مليون فدان ببيع أراضى

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن السماح للشركات الاستثمارية بمشروع المليون ونصف المليون فدان بطرح مساحات من الأراضي المخصصة لهم وبيعها للمواطنين.

"الكهرباء" تنشئ لأول مرة إدارة "الجودة وإسعاد المواطن" لتحسين الخدمة

فى سابقة هى الأولى فى تاريخ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنشأت الوزارة إدارة جديدة لتولى مسئولية مراقبة الجودة، وسرعة حل شكاوى المواطنين علاوة على العمل على إرضاء المشترك وإسعاده، بتكليف مباشر من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء للشركة القابضة لكهرباء مصر، متمثلة فى الموارد البشرية و شئون شركات توزيع الكهرباء.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة وجه بضرورة إنشاء إدارة متخصصة لمراقبة الجودة وإسعاد المواطنين، كاشفا أن هذه الإدارة تم إنشائها بالشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى و بإشراف المحاسب عبد المحسن خلف العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب و الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات توزيع الكهرباء.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365" أن إدارة الجودة وإسعاد المواطنين هدفها مراقبة جودة الخدمة المقدمة للمواطن فى جميع أنحاء الجمهورية، والتأكد من سرعة حل شكاوى المواطنين، سواء الخاصة بفواتير استهلاك الكهرباء او الفنية أو الإدارية.

غدا أمطار بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى غزيرة على الإسكندرية والصغرى 9 درجات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الوجه البحرى، وأمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط والعريش ورفح على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وزير الإسكان: ندرس تدشين " أبليكيشين" موحد لمنظومة التراخيص بالمدن الجديدةً

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً عن مسودة "استراتيجية التحول الرقمي" بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمنظومة الإلكترونية الموحدة للتراخيص بالمدن الجديدة، والتى أعدتها وحدة البيانات المكانية، والتحول الرقمي بالهيئة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمى للدولة، ومن أجل تطوير وتيسير منظومة العمل بالهيئة، وسهولة التواصل بين الهيئة وأجهزتها والمواطنين، وتعظيم الاستفادة من الأراضى الخاضعة لولاية الهيئة، ودعم متخذى القرار.

وقال وزير الإسكان: تعتمد "استراتيجية التحول الرقمي" على الربط المكانى والمعلوماتى لقواعد البيانات الجغرافية مع مشروعات وحدة البيانات المكانية والتحول الرقمي بالهيئة، والتطبيقات الذكية على مستوى الهيئة، والتى تهدف إلى تقديم الخدمات بتجربة غير مسبوقة للمواطن والمستثمر، وحوكمة الإجراءات لضمان الالتزام باللوائح، وضمان حق الدولة، وتطوير طرق دعم اتخاذ القرار، والمساهمة في استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول المالي والحوكمة، والتى منها المنظومة الإلكترونية الموحدة للتراخيص بالمدن الجديدة.

متحدث العاصمة الإدارية: انتهاء 90 % من الحى الحكومى تمهيدا لنقل الموظفين

أكد العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أن المشروع رفع من قيمة الأرض بالمنطقة حتى وصل السعر ببعض الأماكن إلى 50 ألف جنيه للمتر، مضيفا: "عملنا قيمة لأرض مكنش ليها سعر، وبنبيع المتر في بعض الأماكن بـ50 الف جنيه وفى الأخر بيضخ في الاقتصاد المصري"، فبنحاول ونجتهد في بناء مجتمع عمراني يليق بالمواطن المصري".

وحول أخر مستجدات العمل في الحى الحكومى، كشف "الحسيني" في مداخلة ببرنامج "هذا الصباح" مع أسماء مصطفى، على شاشة اسكترا نيوز، عن الانتهاء من تنفيذ المشروع بنسبة 90 % تمهيدا لاستقبال الموظفين منتصف هذا العام.

لجنة روسية تتفقد الإجراءات بمطار الغردقة استعدادا لعودة الطيران نهاية يناير

كشفت مصادر من مطار الغردقة الدولي، أنه من المقرر أن تصل نهاية يناير الجاري، وتحديدا يوم 27 يناير، لجنة روسية مكونة من خبراء من وزارة النقل والطيران والأمن الروسى، لتفقد الإجراءات الأمنية والاحترازية المتبعة داخل مطار الغردقة الدولى.

وأضاف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه أن اللجنة ستقوم بعملية متابعة للإجراءات الأمنية وفحص اجهزة التفتيش والتأكد من الالتزام بمعدلات الأمان داخل المطار، وتطبيق الاجراءات على المسافرين من وإلى المطار، مؤكدا أن اللجنة ستقضى فى مدينة الغردقة أسبوع لتفقد الاجراءات بالمطار .

وأوضحت المصادر، أن تلك اللجنة تعد اخر لجان التفتيش الروسية، حيث من المقرر أن تعود السياحة الروسية لمصر خلال النصف الأول من 2021، موضحا أن المطارات المصرية تعد من أفضل المطارات فى العالم من حيث النظام الأمنى المتبع بداخلها .

وتابع: من المقرر أن تقضى اللجنة فى مدينة الغردقة اسبوع لتفقد الاجراءات بالمطار يتخللها برنامج ترفيهى لرحلة بحرية وقضاء فترة فى فندق الإقامة .