شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن توفير خدمة التقييم النفسى لمرضى كورونا بمستشفيات العزل والحميات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة منن عبد المقصود أمين عام مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة أنه تم توفير خدمة التقييم النفسى داخل مستشفيات العزل والصدر والحميات، مشيرة إلى أنه تم مناظرة 705 مرضى بالمستشفيات من قبل أطباء نفسيين متخصصين تحت إشراف من مستشفيات الأمانة.

وأوضحت الدكتورة منن عبد المقصود، أن الخدمات الطبية التى تقدمها الأمانة تتسق مع معايير الجودة، كما يتم تطبيق كافة إجراءات مكافحة العدوى بالمستشفيات، خاصة فى ظل جائحة كورونا.

وقالت: تم تخصيص مسارات آمنة منعا لنقل عدوى كورونا فى المستشفيات الخاصة بالصحة النفسية، وأنه تتم مراعاة التباعد الاجتماعى والحفاظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، واستمرار ارتداء الكمامات داخل المستشفيات مع متابع الحالات المتواجدة بالمستشفيات يوميا.

وأضافت الدكتورة منن عبد المقصود أنه يتم توفير كافة الأدوية والمستلزمات بالتعاون مع الجهات المعنية لتأمين احتياجات المرضى من الأدوية المختلفة، مشيرة إلى أنه توجد خطوط ساخنة للتواصل مع المواطنين فى إطار تقديم الدعم النفسى لمن يحتاج بالتزامن مع جائحة كورونا.