شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجة 8 نصائح للعاملين بالحكومة لمواجهة عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان سلسلة من النصائح للمواطنين خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة منعا لانتشار عدوى كورونا، حيث جاءت النصائح كالتالي.

1- أثناء تواجدك بالعمل، احرص على تنظيف يديك باستمرار بالماء والصابون أو استخدم المطهر الكحولي.

2 - لا تنسى التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين.

3 - ضرورة ارتداء الكمامات والالتزام بها والتخلص منها بشكل أمن.

4 - عدم نزع الكمامة أثناء التحدث مع الآخرين.

5 - الالتزام بآداب العطس والسعال.

6 - عدم التقبيل والأحضان والمصافحة بالأيدي.

7 - التهوية جيدا وعدم غلق المكاتب.

8 - إذا ظهرت عليك أي أعراض لابد من إبلاغ مسؤول العمل.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن (105)، و(15335)، ورقم الواتساب (01553105105)، بالإضافة إلى تطبيق (صحة مصر) المتاح على الهواتف.