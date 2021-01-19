شكرا لقرائتكم خبر عن 9 معلومات عن سمكة المبروكة بعد اعتماد "الرى" عليها للتخلص من حشائش الترع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، أنها ستستعين بسمكة "المبروكة" أو "مبروكة الحشائش" للتخلص من حشائش الترع كأحد أساليب المقاومة البيولوجية للتلوث، والحفاظ على كفاءة الترع.

ويستعرض ”الخليج 365” فى هذا التقرير عدة معلومات عن سمكة "مبروكة الحشائش، هى:

1- سمك مبروك الحشائش، ينتمى لعائلة من الأسماك تسمى بـ "الليبيسات" وتنتشر فى أغلب دول العالم، وأكثرها فى آسيا.

2- ينمو بشكل أسرع من غيره من الأسماك، حيث تتراوح دورتها حوالى من 4 إلى 6 أشهر لتصل إلى النمو الكامل.

3- ويتراوح وزن السمكة الواحدة منها من 12 إلى 15 كيلو.

4- تُستخدم لمقاومة الحشائش والأعشاب والطحالب بمياه الترع، وبدأت مصر فى استيراده من عدة سنوات لهذا الهدف.

5- يعتبر أحد الحلول لمقاومة التلوث فى المياه.

6- يتم تربيته فى أقفاص فى مصر فى النيل، حيث أن تربيته لا تحتاج إلى تكاليف فى التغذية، حيث أنه يتغذى على الحشائش.

7- يوجد منها عدة أنواع، مثل: العادى والفضى، والقشرى، والحشائش.

8- من أحد مميزاتها فى مزارع الأسماك أنها تُنتج كميات كبيرة من البراز، تُحسن من أرضيه الأحواض، كما أن وجودها بالأحواض لا يضر باقى الأسماك.

9- يتناولها كثير من الأشخاص حول العالم، بالطرق التقليدية للأسماك "مقلى، ومشوى"، والمبروك الفضى أفضل أنواعه للأكل.