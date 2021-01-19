شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية إلى الأردن، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد التقى صباح اليوم مع الدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك فى إطار الزيارة الرسمية له للعاصمة الأردنية عمان.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء الأردني رحب بالرئيس، معرباً عن التقدير العميق الذى تكنه الأردن لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط الممتدة التى تجمع بين البلدين الشقيقين، كما أشاد رئيس وزراء الأردن بخطوات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى مصر، مؤكدًا تطلع بلاده للاستفادة من جهود مصر التنموية من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.