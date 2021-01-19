شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم بإعدام 8 متهمين بواقعة استشهاد معاون مباحث كوم أمبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحالت محكمة جنايات أسوان، برئاسة المستشار حاتم محمد محمود رئيس المحكمة، وبأمانة سر فراج أمين، أوراق 8 متهمين بينهم 4 غيابيا إلى فضيلة المفتى، وحبس حدث 15 سنة، لتورطهم فى واقعة استشهاد معاون مباحث مركز كوم أمبو النقيب عبد الرحمن الصيرفى، والذى استشهد متأثرا بإصابته فى تبادل إطلاق نار مع مطلوبين أمنيا بناحية قرية فطيرة بمركز كوم أمبو، وقيدت القضية برقم 6371 جنايات كوم أمبو لسنة 2019 والمقيدة 1379 كلي أسوان قتل عمد .

وتعود الواقعة إلى أبريل 2018 عندما داهمت قوة أمنية من مركز شرطة كوم أمبو قرية فطيرة لضبط مطلوبين أمنيا، وفور مشاهدة المتهمين لقوات الأمن بادروا بإطلاق النار من أسلحة آلية تجاه القوات فى محاولة للهروب والاختباء بعد محاصرتهم ومطاردتهم داخل القرية، حيث بادلتهم القوة إطلاق النار، ما أسفر عن استشهاد النقيب عبدالرحمن الصيرفي معاون مباحث كوم أمبو بعد إصابته بطلق نارى فى الصدر، وتم توجيه الاتهام لـ 9 متهمين فى الواقعة، تمكنت الشرطة من ضبط 5 متهمين منهم، وإحالتهم إلى النيابة التى قررت إحالتهم إلى الجنايات محبوسين، حيث قضت المحكمة بإحالة أوراق 8 متهمين إلى فضيلة المفتي بينهم 4 حضوريا و4 غيابيا وبمعاقبة المتهم التاسع "ح م" (حدث ) بالحبس 15 عاما.