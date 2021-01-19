شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارات التعليمية تعلن ضوابط صرف زيادة بدل المعلم بنسبة 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت بعض الإدارات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الضوابط الخاصة بصرف الزيادات المقررة فى بدل المعلم؛ حيث وجهت بضرورة التنبية على مسئولى الماليات بالمدارس بمختلف المراحل بأن يتم تحرير بدل المعلم عن شهر يناير 2021 مع مرتبات شهر فبراير 2021 مع مراعاة الزيادة بنسبة 50%.

وحددت وزارة التربية والتعليم الزيادات بواقع، لكبير معلمين 180 جنيه، ومعلم خبير 165 جنيه، ومعلم أول أ 125 جنيه، ومعلم أول 100 جنيه، ومعلم 75 جنيه، ومعلم مساعد 75 جنيه، حيث أكدت الإدارات أن هذه الزيادات توضع فى خانة مستقلة ويخضع لاشتراكات معاشات الأجر الشامل.

ووجهت الإدارات أيضا بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم، ويتم الخصم بنسبة 2% من قيمة بدل المعلم بحد أدنى 5 جنيهات شهريا وتكون في خانة مستقلة باسم صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم.

وأوضحت الإدارات أنه يستقطع شهريت ولمدة 12 شهرا بنسبة 1% من صافي الدخل المستحق من جهة عملهم علي أن يبدأ الخصم من شهر يناير 2021 ويضاف مع شهر فبراير 2021 لجميع العاملين، وأن هذا الخصم لا يسرى علي العاملين الذين لا يزيد صافى دخولهم الشهرية على 2000 جنيه.

وطالبت الإدارات التعليمية، بضرورة تنفيذ هذه التعليمات مع مراعاة خصم فروق شهر يناير مع شهر فبراير.