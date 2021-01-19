شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: اختبار معادلة لخريجى الجامعات الأجنبية بالخارج عدا المصنفة عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى: "أخذنا قرارات داخل المجلس الأعلى للجامعات، بإعادة تقييم الدول التى يدرس فيها الطلاب بالخارج، ووضعنا قائمة بالجامعات المعتمدة بهذه الدول التى رصدنا توجه كثير من الطلاب بمجاميع ضعيفة لها وتم الانتهاء والإعلان عن هذه المعايير"، مضيفا: "لكن لا يمكن تطبيق تلك المعايير بأثر رجعى".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، والتى شهدت إلقاء وزير التعليم العالى بيان عن تنفيذ وزاره لبرنامج الحكومة خلال العامين الأخيرين.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار: "أخذنا خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير قرارا بإجراء اختبارات لكل العائدين، وعمل امتحان معادلة، بحيث لا نكتفى بالشهادة الورقية وإذا نجح خريج الجامعة العائد في الاختبار نعادل شهادته مع استثناء الجامعات الحاصلة على ترتيب عالمى من إجراء المعادلة".

وتابع وزير التعليم العالى، قائلا: "اتفق معكم فيما يخص تقييم برامج رؤساء الجامعات التى تقدموا بها عند التقدم للترشح، وسيتم وضع آلية لذلك".