الشك قاده للجريمة.. تجديد حبس قاتل زوجته في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

جدد قاضي المعارضات، حبس شخص قتل زوجته في منطقة عين شمس، لشكه في سلوكها، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وصرحت النيابة؛ بتشريح جثة المجني عليها؛ لبيان سبب الوفاة.

وتبين من التحريات أن الجاني توجه إلى زوجته وقتلها خنقًا بعدما اشتد الشجار بينهما، وفر هاربًا، إلا أن أهالي المنطقة أبلغوا رجال مباحث قسم عين شمس بما جرى.

انتقل رجال الأمن على الفور إلى مكان الواقعة، وعثروا على جثة سيدة مسجاة على الأرض. ناقشوا شهود العيان وعلموا أن زوجها الفاعل.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بعد ساعات قليلة من الواقعة، وأحيل للنيابة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.