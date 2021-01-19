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قضية جديدة.. محاكمة رانيا يوسف بسبب تصريحات "المؤخرة والحجاب" 21 فبراير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

حددت نيابة وسط القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، جلسة 21 فبراير المقبل ؛ لنظر دعوى مقامة ضد الفنانة بشأن تصريحاتها حول الحجاب.

وأقام الدعوى المحامي أشرف فرحات المسئول عن حملة "تطهير المجتمع" طالب فيها بمحاكمة "يوسف" بتهمة ازدراء الدين الإسلامي والفعل الفاضح.

وتعد تلك هي الدعوى الثانية بحق الفنانة رانيا يوسف والتي تحدد لها جلسة 21 فبراير.

كان المحامي أشرف ناجي تقدم ببلاغ ضد رانيا يوسف، مشيرا في دعواه، أنه في أحد اللقاءات التليفزيونية ظهرت المبلغ ضدها في حوار تليفزيوني مع المذيع نزار الفارس، في برنامج "مع الفارس" والذي أذيع عبر شاشة قناة الرشيد تحدثت فيها عن "مؤخرتها" بالإضافة لاستهجانها ارتداء الحجاب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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