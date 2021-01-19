شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأقصر توافق على عدم تحمل الطالب مصروفات إضافية إذا اجتاز مناقشة الرسالة بنجاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عُقد مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، وعضوية وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث ومديرالإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث.

وتناول الاجتماع مناقشة مجموعة من الموضوعات التي تتعلق بالدراسات العليا والبحوث، ومن أهمها: الموافقة على تسجيل مجموعة من خطط البحوث بمرحلة الماجستير بكلية السياحة والفنادق.

وأعلن رئيس الجامعة، أنه تم الموافقة على عدم تحمل الطالب أي مصروفات إضافية إذا إجتاز مناقشة الرسالة العلمية بنجاح.

وفي نهاية الاجتماع، شدد رئيس الجامعة على اتباع كل التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، متمنيًا للجميع دوام الصحة والتوفيق.