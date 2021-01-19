شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مدينة بنها غدًا ٧ ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، برئاسة المهندس مصطفى مجاهد، رئيس الشركة، عن إجراء أعمال غسيل دوري لشبكات المياه بمدينة بنها، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة مساء غدا الأربعاء، وحتى الساعة الرابعة فجر الخميس.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، الثلاثاء، أن أعمال الغسيل تتم بصفة دورية وطبقاً لخطة معتمدة بالتعاون مع مديرية الصحة للتأكد من إنتاج وتوزيع مياه شرب نقية وفى إطار حرص الشركة سلسة إنتاج المياه من المنبع إلى المستهلك طبقاً للمواصفات القياسية.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدام المياه خلال الفترة المذكورة.