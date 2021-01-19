شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «لجنة الأخوة الإنسانية» يبحث سبل تعزيز قيم المواطنة مع رئيس البرلمان الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، ديفيد ساسولي، رئيس البرلمان الأوروبي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في نشر مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية وتعزيز قيم المواطنة والأخوة والسلام والتعايش المشترك.

وخلال اللقاء، أكد الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية أن الشراكة مع البرلمان الأوروبي مهمة في دعم الجهود الإنسانية ونشر قيم التعايش والتسامح والسلام، مؤكدًا أن اللجنة تتبني العديد من المبادرات المنبثقة عن مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية، والتي من شأنها أن تعزز قيم الهوية الوطنية وترسخ ثقافة الاختلاف البناء والحوار وترعى الحقوق والحريات في أوروبا والعالم.

من جانبه، أكد ديفيد ساسولي، رئيس البرلمان الأوروبي أن وثيقة الأخوة الإنسانية تمثل حدثاً فريدا جمع بين الرمزين الدينيين الأبرز في العالم، البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، ود. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، سوف يكون له تأثيره الكبير على السلام العالمي.

ورحب رئيس البرلمان الأوروبي بزيارة الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، لمقر البرلمان الأوروبي، معربا عن حرصه على التعاون مع لجنة الوثيقة مشيداً بالمبادرات والمشروعات المهمة التي تنفذها اللجنة خاصة فيما يتعلق بالبرامج المتعلقة بالحوار مع الشباب والعلاقة بين المؤسسات العالمية، كما أبدى إعجابه بمبادرة البيت الابراهيمي المنبثقة عن وثيقة الأخوة .

وأعلن «ساسولي» أنه سيشارك في احتفال اللجنة باليوم العالمي للأخوة الإنسانية في 4 فبراير المقبل، الذي يوافق ذكرى توقيع الوثيقة، معرباً عن تطلع البرلمان الأوروبي لبناء شراكة حقيقية مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، للمشاركة في الجهود الرامية لنشر مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية على كافة المستويات السياسية والإنسانية، داعياً اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للمشاركة في حوار مؤسسي بمقر البرلمان الأوروبي، وذلك بعد انتهاء جائحة كورونا المستجد، وذلك لدعم جهود نشر مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية.

يأتي اللقاء في إطار زيارة رسمية يقوم بها الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، يلتقي فيها عددًا من قادة ومسؤولي الاتحاد الأوروبي؛ لتعزيز الشراكة بين اللجنة العليا للأخوة الإنسانية والمؤسسات الدولية الفاعلة، يذكر أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية عقدت عدة لقاءات في الأشهر القليلة الماضية مع العديد من المؤسسات الدولية والإقليمية للتعاون في عدة ملفات إنسانية من بينها قضايا اللاجئين ودعم الأخوة الإنسانية من خلال التعليم وتعزيز دور الشباب في الحوار وجهود السلام.