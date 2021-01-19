شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للكهرباء» تطلق إدارة جديدة لـ«إسعاد المواطنين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الشركة القابضة لكهرباء مصر إدارة جديدة باسم «الإدارة العامة لجودة الخدمات وإسعاد المشتركين»، بهدف العمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة الاستجابة الشكاوى المقدمة للشركات التابعه لها.

وقال مصدر بالشركة القابضة أن الإدارة الجديدة ستعمل على رفع مستوى الأداء في إدارات خدمة العملاء داخل مقار شركات الكهرباء والعمل على ميكنة تلقى وحل الشكاوى لضمان سرعة الاستجابة.

وقال المصدر إنه من المقرر أن تتبع الإدارة الجديدة الدكتور «خالد الدستاوى» العضو المتفرغ لشئون شركات توزيع الكهرباء، المنوط به وضع أنظمة ورقمنه خدمات الشركة القابضة لكهرباء مصر.

ولفت المصدر إلى انه جاري العمل على استكمال المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء التي ستقدم خدمات الكهرباء عبر منصة موحدة وتتيح للمواطنين دفع والابلاغ عن القراءات عدادات الكهرباء لضمان انتظام صدور فواتير الكهرباء.