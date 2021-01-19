شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع ١٠٠٠ بطانية للأكثر احتياجًا ضمن مبادرة «صناع الدفا» بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مؤسسة صناع الخير للتنمية بإطلاق حملة «صناع الدفا» بمحافظة الأقصر، وذلك لمجابهة البرد القارس في فصل الشتاء في القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

وقال الدكتور محمد عبدالجليل؛ مدير إدارة المشروعات بمؤسسة صناع الخير، إن الحملة ستقوم بتوزيع 1000 بطانية في قرى أصفون؛ العضائمة؛ الدير؛ الحميدات شرق؛ النجوع؛ وبورات المطاعنة؛ البعيرات؛ منشأة العماري وذلك بمحافظة الأقصر؛ مشيرا إلى أن المؤسسة قامت أيضا بتوزيع بطاطين لمواجهة الشتاء في محافظات البحيرة والغربية والفيوم.

وأوضح أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة بالقرى الأكثر إحتياجاً من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

ويذكر أن صناع الخير، قدمت مجموعة من الخدمات المتكاملة لأهالي محافظة الأقصر من بينها توزيع عدد من القوافل «كعنيك في عنينا»، وتقديم مساعدات موسمية كبطاطين الشتاء وكراتين المواد الغذائية بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة حماية لدعم الشرائح الأكثر تضررا من فيروس كورونا ودعم زواج الفتيات اليتيمات.