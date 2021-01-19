شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتابع خطة تطوير ميدان البساتين بالخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بسرعة تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان البساتين بالخارجة ورفع الإشغالات بمحيط الميدان لتحقيق السيولة المرورية وإضفاء مظهر حضاري للميدان.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم، بمدينة الخارجة يرافقه سكرتير عام المحافظة ورئيس مركز الخارجة. كما كلف المحافظ الوحدة المحلية لمركز الخارجة بإنشاء جزيرة وسطي بالشارع الكائن جنوب محطة مياه حي المروة لتأمين حركة المارة بالشارع.